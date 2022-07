Verlichtingsproducent Signify boekt meer omzet, maar marge onder druk

EINDHOVEN (ANP) - Verlichtingsproducent Signify heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij een sterke verkoop aan de professionele markt. Het bedrijf had wel te kampen met problemen door de lockdowns in China, moeilijkere marktomstandigheden in Oost-Europa door de oorlog in Oekraïne en het zwakkere consumentenvertrouwen.