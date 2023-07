Ook tegenwind bij easyJet in Portugal: 350 vluchten geschrapt om staking

Cabinemedewerkers in Portugal eisen betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon van de budgetmaatschappij. Met een vijfdaagse staking van 21 tot en met 25 juli hopen ze hun werkgever onder druk te zetten om toe te geven.

Volgens de vakbond voor luchtvaartpersoneel staat het aantal geschrapte vliegreizen gelijk aan 69 procent van de boekingen van en naar Portugal in die periode. Werknemers eisen in hun arbeidsovereenkomst voor de komende jaren een forsere loonsverhoging, omdat ze nu veel last hebben van de hoge inflatie.

Derde staking

Het is de derde staking van de SNPVAC bij easyJet dit jaar. De werkonderbreking valt middenin de periode waarin veel Europeanen op vakantie gaan in Zuid-Europese landen, waaronder Portugal.

EasyJet doet er naar eigen zeggen alles aan om de impact van de acties zo klein mogelijk te houden. Reizigers van wie de vlucht niet doorgaat, hebben recht op een kosteloze overboeking of krijgen hun geld terug. In een reactie zegt het bedrijf ook „extreem teleurgesteld” te zijn dat SNPVAC nieuwe stakingen organiseert, omdat easyJet bereid zou zijn verder te praten.