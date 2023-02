DNB: alleen energiesteun voor lage inkomens

Volgens DNB gaan mogelijk wel een miljoen mensen in problemen komen als het prijsplafond stopt. Het grootste deel van deze financieel kwetsbare huishoudens (79%) huurt een corporatiewoning, vaak in de grote steden en in de krimpgebieden zoals Oost-Groningen, Limburg en de Achterhoek, aldus het onderzoek.

Als het kabinet besluit om ook in 2024 bepaalde groepen te compenseren voor de hogere energieprijzen, dan is het volgens DNB belangrijk om dit specifiek te richten op deze meest kwetsbare groepen. „Daarvoor moet wel tijdig begonnen worden met de nodige voorbereidingen zoals het mogelijk maken van de koppeling van inkomensgegevens en energierekeningen.”

Middengroepen

Over energiesteun aan de middengroepen is de bank kritisch. Mensen voelen er minder urgentie door om op korte termijn de woning te verduurzamen middels grote investeringen zoals zonnepanelen en warmtepompen, meent de bank. Dit terwijl volgens DNB „de meeste huiseigenaren (86%) de investeringskosten van verduurzaming van de eigen woning prima financieel kunnen dragen”.

Volgens de bank is naar schatting gemiddeld €24.000 per woning nodig om op energielabel B uit te komen. „Ongeveer de helft van de mensen heeft hiervoor voldoende spaargeld en een derde kan voldoende lenen binnen de normen. We zien echter ook dat veel huishoudens huiverig zijn om te lenen voor verduurzaming.” Dat vindt de bank opmerkelijk: „Omdat fondsen zoals het Nationaal Warmtefonds nu makkelijker leningen aanbieden tegen gunstige voorwaarden, zoals rentevrije leningen en leningen die de eerste jaren niet hoeven te worden afgelost. Mogelijk zijn veel huishoudens hier niet mee bekend.”

Op basis van de uitkomsten van een enquête onder bijna 2000 huishoudens en onderzoek doet DNB drie aanbevelingen aan de overheid. Zo zou de overheid het beleid in eerste instantie moeten richten op de minst duurzame huurwoningen van financieel kwetsbare huishoudens. Daar is namelijk de meeste winst te behalen. Dat kan bijvoorbeeld door corporatiewoningen met de slechtste energielabels als eerste aan te pakken.

Informatie

Daarnaast dienen de informatievoorziening over verduurzamingsmogelijkheden en de financiering voor huiseigenaren verbeterd te worden. De enquêteresultaten duiden er volgens DNB namelijk op dat huishoudens onvoldoende op de hoogte zijn van wat nodig is om te verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn. Vooral huishoudens met een relatief laag inkomen hebben hier minder weet van.

Tot slot beveelt DNB aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de duur en werking van de compensatie van de hoge energierekening. Huishoudens gaan er mogelijk vanuit dat ze door de overheid langdurig zullen worden gecompenseerd voor de hoge kosten van gas en elektriciteit. Door duidelijker te maken dat de energieprijzen voor de meeste huishoudens zeer waarschijnlijk nog langere tijd hoger zullen blijven, kan de investeringsbereidheid toenemen, meent de bank.