Nieuwbouw stokt door ’veelkoppig monster’: wanneer komt er schot in de zaak?

Amsterdam - De nieuwbouw valt stil door een giftige cocktail van meerdere oorzaken, die elkaar versterken. Dinsdag kwam ABN Amro met een rapport waaruit blijkt dat de woningmarkt verder onder druk is komen te staan. Op dit moment zijn er al 390.000 woningen tekort, terwijl het aantal bouwvergunningen ook nog eens stevig zal dalen. Dit terwijl het de ambitie van woonminister Hugo de Jonge juist was om 100.000 huizen per jaar te bouwen.

Volgens branchekoepel WoningbouwersNL is het wegvallen van het consumentenvertrouwen de grootste oorzaak van de stilvallende nieuwbouw. Ⓒ ANP/HH