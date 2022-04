Autobaas waarschuwt voor focus op stekkerbak

„Als je kijkt naar de technologie van elektrisch rijden, moeten we voorzichtig zijn. Je vergroot je afhankelijkheid van heel weinig landen”, aldus Zipse tijdens een rondetafelgesprek in New York over de toekomst van de auto-industrie. De topman van de Duitse autofabriek en president van de Europese brancheorganisatie van autoproducenten benadrukt dat automakers van grondstoffen voor batterijen bijvoorbeeld helemaal afhankelijk zijn van China.

„Als iemand om de een of andere reden geen elektrische auto kan kopen maar wel een auto nodig heeft, zou je dan liever willen willen dat hij voor altijd in zijn oude auto blijft rijden? Als jij geen auto met verbrandingsmotor meer verkoopt, doet iemand anders dat wel”, zegt Zipse.

Verbod op verbrandingsmotor

Zipse pleitte eerder al tegen een algeheel verbod op de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren om de CO2-uitstoot te beperken. Het aanbieden van zuinigere auto's met verbrandingsmotor was zowel vanuit winstoogpunt als vanuit milieuoogpunt van cruciaal belang, betoogde de BMW-baas. Hij wees daarbij op de lacunes in de laadinfrastructuur en de nog steeds hoge aanschafprijs van stekkerauto’s.

De huidige ACEA-president stelt verder dat autofabrikanten plannen moeten maken om de hoge energieprijzen en dure grondstoffen de baas te blijven. Zo adviseert Zipe de auto-industrie efficiënter te produceren en in te zetten op recycling van materialen om de kosten laag te houden. „We hebben nu een piek in de prijzen. Ze blijven misschien niet op de piek, maar ze zullen niet meer teruggaan naar prijzen van vroeger. Letten op het energieverbruik en circulariteit zijn belangrijk, voor het milieu maar nog meer om economische redenen.”