AEX raakt openingswinst kwijt

De AEX dook in het eerste handelsuur licht in het rood na een iets hogere opening. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de onderhandelingen over het herstelfonds van €750 miljard in Brussel. Tech was in trek, ondanks de domper van Netflix gisteravond. Banken en verzekeraars stonden onder druk. Het kleine beursfonds Beter Bed blonk uit na een sterk halfjaarbericht.