Randstad levert in op kalme AEX

Rond 16.50 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 573,2 punten. De AMX daalde 0,6% naar 765,7 punten. De beurzen in Londen (+0,6%), Parijs (-0,6%) en Frankfurt (+0,3%) lieten een verdeeld beeld zien.

De 27 EU-leiders zijn vandaag en morgen voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer fysiek bijeen. Een akkoord over de meerjarenbegroting en het herstelfonds van €750 miljard voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis lijkt er nog niet in te zitten, vanwege de weerstand bij Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken. „Maar ik denk dat het fonds er uiteindelijk linksom of rechtsom gaat komen”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Van Schie blijft ook optimistisch over aandelen in Europa en Azië. „Je ziet dat China en de eurozone economisch aan het terugkomen zijn. Het coronavirus is er redelijk onder controle. Dat is helaas nog niet het geval in de VS en Groot-Brittannië.” Een verder verzwakkende dollar kan Europese aandelen een extra zetje in de rug geven, aldus Van Schie.

De Amerikaanse techbeurs Nasdaq noteerde vanmiddag 0,3% in de min. Streamingdienst Netflix maakte een koersval van 8%, omdat zowel de kwartaalwinst als de prognose voor het aantal nieuwe abonnees tegenvalt. De Dow Jones-index koerste 0,2% in het rood. Een tegenvaller voor beleggers was dat de index voor het consumentenvertrouwen in de VS deze maand onverwacht daalde naar 73,2 punten. Analisten hadden juist gerekend op een stand van 79 punten. Vorige maand kwam deze barometer van de Universiteit van Michigan uit op 78,1 punten.

Techfondsen bovenin

In de AEX was betalingsdienstverlener Adyen de koploper met een winst van 2,2%. Biotechconcern Galapagos steeg 1,8%.

ASML werd 1% meer waard. De beurskoers van de chipmachinefabrikant stond eerder deze week iets onder druk door een tegenvallende kwartaalomzet.

Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway ging 1,2% vooruit. Unilever won 0,7%. Het voedings- en wasmiddelenconcern komt trouwens donderdag met kwartaalcijfers. Eerder bleek dat Unilever behoorlijk last had van het coronavirus, waardoor de horeca tijdelijk gesloten was. Verder kondigde de onderneming vorige maand aan volledig Brits te worden.

Uitzender Randstad (-3%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Bij de financiële waarden gingen vooral Aegon (-2,6%), ING (-2,1%) en ASR (-1,5%) achteruit. Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 2,2% in. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,8%) drukte ook op de AEX.

Heineken zakte 1,5%. De Britse bank Barclays heeft de bierbrouwer van de kooplijst gehaald in reactie op de donderdag afgegeven winstwaarschuwing.

In de AMX voerden apothekersbedrijf Fagron (+1,2%) en chiptoeleverancier Besi (+1,2%) de winnaars aan. Vastgoedfonds NSI (-5%) was daarentegen de hekkensluiter.

Beter Bed klom op de lokale markt met 3,6%. De slaapkamerspecialist wist de coronacrisis in de eerste jaarhelft goed te doorstaan en schreef zwarte cijfers bij een bijna 10% hogere omzet.

