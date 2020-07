Rust op beurs in aanloop naar Europese top

Rond 11. 00 uur stond de AEX-index onveranderd op 573,9 punten. De AMX daalde 0,6% naar 765,8 punten. De beurzen in Londen (+0,1%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (+0,2%) bleven dichtbij huis.

De 27 EU-leiders komen vandaag en morgen voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer fysiek bijeen. Een akkoord over de meerjarenbegroting en het herstelfonds van €750 miljard voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis lijkt er nog niet in te zitten, vanwege de weerstand bij Nederland en zijn ’zuinige’ bondgenoten Oostenrijk, Zweden en Denemarken. „Maar ik denkt dat het fonds er uiteindelijk linksom of rechtsom gaat komen”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Van Schie blijft ook optimistisch over aandelen in Europa en Azië. „Je ziet dat China en de eurozone economisch aan het terugkomen zijn. Het coronavirus is er redelijk onder controle. Dat is helaas nog niet het geval in de VS en Groot-Brittannië.” Een verder verzwakkende dollar kan Europese aandelen een extra zetje in de rug geven, aldus Van Schie.

De Amerikaanse techbeurs Nasdaq opent vanmiddag naar verwachting 1% hoger. Streamingdienst Netflix maakt echter waarschijnlijk een koersval van 7%, omdat zowel de kwartaalwinst als de prognose van het aantal nieuwe abonnees tegenvalt. De Dow Jones-index koerst aan op een 0,2% hogere start. De beurzen in New York sloten donderdag 0,3% tot 0,7% lager.

Techfondsen bovenin

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Just Eat Takeaway met een winst van 1,5% aan kop. Betalingsverwerker Adyen klom 1,4%.

Chipmachinefabrikant ASML steeg 1,3%. Eerder deze week reageerden beleggers nog teleurgesteld op de gepresenteerde kwartaalcijfers.

De financiële instellingen ABN Amro, Aegon en ING hadden het zwaar met verliezen van respectievelijk 1,6%, 2,5% en 2,1%.

Staalgigant ArcelorMittal daalde 2,2%.

Shell leverde 1,4% in.

Heineken zakte 1%. De Britse bank Barclays heeft de bierbrouwer van de kooplijst gehaald in reactie op de donderdag afgegeven winstwaarschuwing.

Midkapper Air France KLM daalde 3,1%. easyJet verdubbelt het aantal bestemmingen vanaf Schiphol in augustus ten opzichte van juli. De toeleverancier aan de chipsector Besi klom 1,8%.

Beter Bed klom op de lokale markt 6%. De slaapkamerspecialist wist de coronacrisis in de eerste jaarhelft goed te doorstaan en boekte bij een bijna 10% hogere omzet winst.

Wil je dagelijks of wekelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.