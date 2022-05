Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pensioenfondsen maak je hard voor (gezonde) loonstijgingen!

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

Sommige pensioenfondsen sporen bedrijven in ontwikkelingslanden al aan betere salarissen te betalen. Ⓒ ANP/HH

Pensioenfondsen oefenen in toenemende mate druk uit op ondernemingen om, volgens zogenaamde best in class criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur hun beleggingsportefeuille in te richten. Of het nu om grote energiebedrijven, de wapenindustrie of arbeidsrechten gaat, pensioenfondsen en deelnemers lijken meer en meer geïnteresseerd te zijn in andere zaken dan zuiver rendement. Toch zijn pensioenfondsen nog steeds huiverig om als echte maatschappelijk activistische aandeelhouders te opereren terwijl ze gezien de enorme omvang van het beheerd vermogen (1.736 miljard) best wat meer hun stempel op het beleid van ondernemingen zouden kunnen drukken.