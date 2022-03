Onderzoek: zes op tien Nederlanders blijven bij benzineauto

Ruim 11% denkt aan een hybride model, terwijl 59% bij een volgende auto zou kiezen voor benzine of diesel. Minder dan een procent kiest autogas en de rest van de autorijders weet het nog niet, blijkt uit een eind februari en begin maart gehouden enquête onder 2000 mensen door bureau Panel Inzicht in opdracht van energieleverancier Zonneplan. Van de ondervraagden gaf ruim een op de tien aan geen auto te rijden.

Twee op de vijf Nederlanders wil helemaal nooit elektrisch gaan rijden. „Een opmerkelijke stellingname”, merkt Zonneplan op, want in het zogeheten Klimaatakkoord wordt er juist naar gestreefd dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn.

Verwaarsloosbaar

Vorig jaar was nog maar een kleine 20% van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch, blijkt uit de laatste cijfers van brancheclub Bovag. Het waren er 64.027 op een totaal van 322.8321. Daarnaast gingen nog ruim 2 milljoen tweedehands auto’s van de hand, maar daaronder was het aantal stekkerauto’s verwaarloosbaar.

Op de Nederlandse wegen rijden ongeveer 8,9 miljoen auto’s. Volgens cijfers uit februari van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn daarvan 253.743 volledig elektrisch (bijna 3%) en nog eens 144.959 hybrides. De meest voorkomende modellen zijn de Tesla Model 3 (41.140 exemplaren) en de Mitsubishi Outlander (21.385).

In het onderzoek vroeg Zonneplan ook wanneer de mensen elektrisch willen gaan rijden. Bijna 2% van de ondervraagden zei reeds elektrisch te rijden, een kleine 4% verwacht dat binnen een jaar te gaan doen, 13% binnen twee tot drie jaar, terwijl ruim 14% aan een termijn van vier tot vijf jaar dacht. Ruim een derde heeft nog geen idee, terwijl dus 20% aangaf nooit een stekkerauto te willen hebben.