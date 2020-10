’Achter de biljoenen zit altijd een persoon’

Hanneke Smits in Londen. Ⓒ FOTO BNY/BELLIER

Hanneke Smits behoort tot de wereldtop in beleggen. Zij is de eerste Nederlandse die over $2000 miljard gaat. Dat geld moet ze als de nieuwe topvrouw van BNY Mellon IM laten renderen, bijvoorbeeld voor onze pensioenen. Smits wil met meer vrouwen en minderheden in de top ook meer duurzame beleggingen brengen. „Diversiteit binnen een team levert je veel meer op.”