Geen vooruitgang in overleg over schuldenplafond VS

Een van de onderhandelaars namens de Republikeinen, Patrick McHenry, gaf aan dat geen van de partijen er vertrouwen in heeft dat het doel om dit weekend tot een overeenkomst te komen zal worden gehaald. Eerder op de dag onderbraken de Republikeinen de gesprekken zelfs, volgens de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy vanwege „de frustraties dat dit Witte Huis niet wil erkennen dat ze te veel uitgeven”, zo verklaarde hij tegenover Fox Business.

Verdeeldheid

President Joe Biden liet middels zijn woordvoerder vanuit Japan weten dat hij er ondanks de „aanzienlijke verdeeldheid” vertrouwen in heeft dat de partijen tot elkaar kunnen komen. Biden zelf zei bij de G7-top in Hiroshima dat hij „helemaal niet” bezorgd is. „Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we iets fatsoenlijks zullen bereiken.” Dit soort aanvaringen hoort bij onderhandelingen, aldus de president.

Zonder politiek akkoord komen de VS rond 1 juni zonder geld te zitten. Dan heeft het land het maximale bedrag geleend dat het Congres toestaat, waarop deze instelling de lat weer wat moet verhogen. Dat is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker.