AEX geeft winst uit handen

Rond 12.15 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 562,6 punten. De graadmeter tikte vanochtend nog 569 punten aan. De AMX daalde 0,1% naar 769,5 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-0,1%) kleurden eveneens rood.

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) is de volatiliteit op de beurzen de afgelopen dagen gedaald. „Het kwartaalcijferseizoen loopt zoals verwacht. En qua coronavirus begint de besmettingsgraad in de VS te dalen. Ook is er geen aanleiding om een tweede virusgolf in Europa te verwachten. Wel zijn er regionale brandhaarden als Catalonië en Antwerpen.”

Van Schie heeft geen hoge verwachtingen van het rentebesluit in de VS van morgenavond. „Fed-voorzitter Jerome Powell zal waarschijnlijk zeggen dat zijn doelen zijn bereikt. En dat de Fed meer kan doen als dat nodig is.”

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 0,4% lager, na de winsten van 0,4% tot 1,7% op maandag. De goudprijs steeg vandaag voor het eerst boven de magische grens van $2000.

In de AEX ging maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway met een winst van 2,5% aan kop. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell volgde met een vooruitgang van 1,3%.

Philips won 0,7%. Het medisch technologiebedrijf kreeg een koopadvies van de bank Sociéte Générale.

Bankaandelen hadden het lastig na de oproep van de ECB om tot eind dit jaar geen dividend uit te keren. ABN Amro (-1,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. ING zakte 1,2%. De bank ziet zich door de coronacrisis gedwongen voor zo’n €300 miljoen extra af te schrijven.

Betalingsdienstverlener Adyen verloor 1,9%. Vastgoedfonds Unibail (-1,6%) behoorde eveneens tot de achterblijvers in de AEX.

KPN leverde 0,7% in. Maandag had het telecombedrijf het ook al zwaar in reactie op een tegenvallend kwartaalrapport.

Bij de middelgrote fondsen was Arcadis de uitblinker met een plus van 15,5%. Het advies- en ingenieursbureau wist de coronacrisis in het tweede kwartaal mede dankzij stevige kosteningrepen goed te weerstaan.

Besi klom 1,2%. De toeleverancier aan de chipsector boekte in het tweede kwartaal een stevige omzetgroei, vooral dankzij de aantrekkende groei uit China. Zakenbank Bryan Garnier greep het meevallende bericht aan om het advies naar ’kopen’ op te trekken.

Handelshuis Flow Traders, die het van bewegelijkheid op de beurzen moet hebben, bleef met een verlies van 4,8% achter.

