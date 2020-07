Belegger blijft het zonnig inzien

De AEX stond om tien uur 0,3% hoger op 566,2 punten. De AMX steeg 0,8% naar 776,2 punten.

Elders in Europa was de stemming per saldo positief. De Britse FTSE en de Duitse DAX wonnen 0,5% respectievelijk 0,4%. De Franse CAC 40 leverde 0,1% in.

De meeste Aziatische beurzen wonnen vanochtend terrein. De Japanse Nikkei-index bleef achter met een 0,3% lager slot.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening voor de Amerikaanse beurzen om half vier, na de winsten van 0,4% tot 1,7% op maandag. Moderna sprong omhoog, na de aankondiging te gaan beginnen met een zogeheten fase 3-studie naar een potentieel coronavaccin. Dit helpt ook de algehele stemming op de beurzen. Dat het aantal nieuwe coronabesmettingen en -doden in de VS maandag een terugval liet zien, bood eveneens steun.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway met een winst van 2,7% aan kop. Shell volgde met een vooruitgang van 1,9%.

Medisch technologiebedrijf Philips won 0,8%, na een koopadvies van Sociéte Générale.

KPN steeg 0,4%. Maandag had het telecombedrijf het nog zwaar in reactie op een tegenvallend kwartaalrapport.

De dit jaar omhoog gespoten betalingsdienstverlener Adyen stond met een min van 0,9% onderaan.

De banken bleven eveneens achter, na het formele verzoek van de Europese Centrale Bank om ten minste tot het einde van het jaar geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

ING (-0,5%) ziet zich door de coronacrisis bovendien gedwongen voor zo’n €300 miljoen op goodwill af te schrijven.

ABN Amro had ook last van een adviesverlaging door de Britse zakenbank Redburn naar houden en leverde 0,4% in.

Bij de middelgrote fondsen blonk Arcadis met een plus van 15,7% uit. Het advies- en ingenieursbureau wist de coronacrisis in het tweede kwartaal mede dankzij stevige kosteningrepen goed te weerstaan.

Besi klom 6%. De toeleverancier aan de chipsector boekte een stevige omzetgroei, vooral dankzij de aantrekkende groei uit China.

Bodemonderzoeker Fugro en flitshandelaar Flow Traders bleven met verliezen van 3,2% en 2,1% achter.

