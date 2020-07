Topdag voor Arcadis op hoger gesloten AEX

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 566,33 punten. De AMX steeg 0,6% naar 775,12 punten. De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (+0,03%) lieten een verdeeld beeld zien.

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) is de volatiliteit op de beurzen de afgelopen dagen gedaald. „Het kwartaalcijferseizoen loopt zoals verwacht. En qua coronavirus begint de besmettingsgraad in de VS te dalen. Ook is er geen aanleiding om een tweede virusgolf in Europa te verwachten. Wel zijn er regionale brandhaarden als Catalonië en Antwerpen.”

Van Schie heeft geen hoge verwachtingen van het Amerikaanse rentebesluit van morgenavond. „Fed-voorzitter Jerome Powell zal waarschijnlijk zeggen dat zijn doelen zijn bereikt. En dat de Fed meer kan doen als dat nodig is.”

De Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, kondigde vandaag alvast aan dat de looptijd van het merendeel van zijn stimuleringsprogramma’s tegen de coronacrisis met drie maanden wordt verlengd tot eind dit jaar. Het gaat bijvoorbeeld om het opkoopprogramma voor obligaties. Volgens de Fed zorgt de verlenging voor meer zekerheid op de financiële markten over de steun van de centrale bank tegen de coronacrisis.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 0,1% tot 0,4% lager. De goudprijs tikte vandaag voor het eerst de magische grens van $2000 aan, maar zakte vervolgens weer terug richting $1950.

In de AEX viel vooral bierbrouwer Heineken (+2,4%) in de smaak bij beleggers. Vastgoedfonds Unibail werd 2,1% meer waard. De beurszwaargewichten Royal Dutch Shell (+0,6%), Unilever (+0,8%) en Prosus (+1,7%) gaven eveneens steun aan de AEX.

Betalingsdienstverlener Adyen (-1,4%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Bankaandelen hadden het lastig na de oproep van de ECB om tot eind dit jaar geen dividend uit te keren. ABN Amro werd 1% afgewaardeerd. ING zakte 0,4%. De bank ziet zich door de coronacrisis gedwongen voor zo’n €300 miljoen extra af te schrijven.

Bij de middelgrote fondsen was Arcadis de uitblinker met een plus van 13,7%. Het ingenieurs- en adviesbureau wist de coronacrisis in het tweede kwartaal mede dankzij stevige kosteningrepen goed te weerstaan.

Besi klom 0,6%. De toeleverancier aan de chipsector boekte in het tweede kwartaal een stevige omzetgroei, vooral dankzij de aantrekkende groei uit China. Zakenbank Bryan Garnier greep het meevallende bericht aan om het advies naar ’kopen’ op te trekken.

Handelshuis Flow Traders, die het van bewegelijkheid op de beurzen moet hebben, was met een verlies van 6,3% de grootste achterblijver in de AMX.

