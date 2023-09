’Mogelijk betaalde versies Facebook en Instagram in EU’

Het socialemediabedrijf heeft in de EU te maken met strenger toezicht op de omgang met persoonlijke gegevens van gebruikers en kreeg eerder dit jaar een recordboete van 1,3 miljard dollar van Europese privacytoezichthouders. Meta verzamelt veel data over gebruikers en zet die informatie over de persoonlijke voorkeuren in om zo gericht mogelijk advertenties te verspreiden.

Binnen het techbedrijf hopen sommigen volgens The New York Times dat de druk van toezichthouders in de EU minder wordt als gebruikers in het landenblok ook de optie krijgen om advertentieloze versies van Facebook of Instagram te gebruiken. Volgens bronnen van de krant blijven ook de gratis versies beschikbaar in de 27 lidstaten.

Meta kreeg dit jaar meerdere tegenvallers te verwerken in de EU. De hoogste Europese rechtbank oordeelde in juli in het voordeel van de Duitse kartelwaakhond, die Meta verbood gegevens te verzamelen van gebruikers van Facebook op andere sites. Met de onlangs ingevoerde Digital Services Act krijgen grote techbedrijven in de EU ook meer verplichtingen om desinformatie tegen te gaan en transparant te zijn over hun algoritmen.

Die Europese regels voor gegevensbescherming hebben ook gevolgen voor de beschikbaarheid van internetdiensten. Meta besloot zijn nieuwe berichtendienst Threads, een tegenhanger van het voormalige Twitter (nu X), niet beschikbaar te stellen in de EU.