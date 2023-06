Beursblog: ING verliest op rode AEX

Beleggers zijn voorzichtig door waarschuwende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, die niet uitsluit dat hij de rente in de VS verder gaat verhogen. Bankconcern ING behoort tot de grootste dalers in de AEX. Smallcapfonds CM.com is juist een positieve uitschieter.

