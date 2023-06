Beursblog: Nasdaq wint door afnemende renteangst

Door Johan Wiering

Cyril Sabbagh, managing director bij Melanion Capital, heeft donderdag de beursgong geluid in Amsterdam. Hij deed dat ter ere van de notering van de Bitcoin Equities UCITS ETF op Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 759.17 %

In de VS kenden vooral technologiebedrijven een goede dag. Beleggers zetten zich snel over hun renteangst heen. Dat was ook in Amsterdam te merken, waar de AEX het eerdere verlies bij slot volledig wegwerkte.