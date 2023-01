Beursblog: AEX zet nieuwjaarsrally voorzichtig voort

Vorig jaar zijn Method Investments en MMX Trading gefuseerd. MMX Trading is een Nederlandse market maker, gevestigd op Beursplein 5, met ervaring in de handel op vele Europese markten. Method Investments is een onafhankelijk bedrijf dat institutionele beleggers, ondernemingen en familie kantoren bedient. Govar Sadik, Managing Director van Methods Investments & Advisory Ltd. heeft vandaag de gong geslagen ter viering van deze gelegenheid.

