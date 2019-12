Fintechbedrijf Klarna mikt op beursnotering

Volgens Siemiatkowski is de VS over één of twee jaar de grootste markt voor de onderneming, ook omdat er een groter begrip is voor techondernemingen als Klarna. Voor de beursgang een feit is, zal Klarna naar verwachting nog wel een investeringsronde doen bij private investeerders. Ook kijk het bedrijf naar overnames die het bedrijf mede aan groei moeten helpen. De laatste investeringsronde in augustus hing een prijskaartje van 5,5 miljard dollar aan de onderneming.

Nog dit jaar verwacht Klarna een deal in Europa af te ronden. Klarna ging eerder in de VS in zee met rapper Snoop Dogg. Calvin Broadus, zoals de echte naam van de Amerikaan luidt, maakt niet alleen reclame maken voor Klarna maar stak ook geld in het bedrijf.