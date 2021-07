Flinke schuiver Dow met ruim 700 punten in rook op

De Dow Jones-index duikt uiteindelijk 2,1% omlaag naar 33.963 punten. De Nasdaq verliest 1,1% op 14.274 punten. De brede S&P500 zakt 1,6% weg naar 4258 punten.

De groeiende zorgen dat de deltavariant het economisch herstel in de weg gaat zitten, werken een golf aan verkopen in de hand bij beleggers in de VS. Er bestaat vooral vrees voor nieuwe restricties die een rem kunnen zetten op de economische opleving.

De financiële sector had het lastig, met minnen voor grote banken als JPMorgan Chase liet 3,3% liggen.

De oliefondsen stonden onder druk door een akkoord tussen oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een productieverhoging, waardoor de olieprijzen flink daalden. Grote olie- en gasproducenten als ExxonMobil zakken tot 3,4%.

Zoom Video Communications moest ook terrein prijsgeven met een min van 2,2%. De onlinevergaderdienst neemt voor 14,7 miljard dollar het bedrijf Five9 over, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Het is de grootste overname ooit voor Zoom en moet de onderneming helpen nog beter de concurrentie aan te gaan op het gebied van diensten voor thuiswerk en op afstand werken. De overname wordt geheel in aandelen afgehandeld. Het aandeel Five9 won 4,7%.

Vaccinbedrijven met de mRNA-techniek maken, zoals BioNtech, Moderna en Novavax deden zeer goede zaken. Die biotechbedrijven werden tot 12,8% hoger gezet. Ook de makers van coronatesten zoals Fulgent Genetics, Quidel, Quest Diagnostics en OraSure Technologies stegen hard tot 9,8%.