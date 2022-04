Al ruim €8,5 miljard steun vaste lasten toegekend

Bijna 167.000 unieke ondernemers hebben tijdens de coronapandemie een beroep gedaan op steun voor de vaste lasten. In totaal is op dit moment al ruim €8,5 miljard TVL-steun toegekend. Dit bedrag neemt nog toe, omdat nog niet alle aanvragen zijn verwerkt. Dat heeft uitvoeringsinstanties Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

Per 1 april is de coronasteun gestopt. Voor de laatste aanvraagperiode, het eerste kwartaal van 2022, hebben bijna 39.000 ondernemers de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd. Dat zijn er een stuk minder dan in het laatste kwartaal van 2021 met ruim 68.000 aanvragen. Vooral restauranthouders en landbouw- en taxibedrijven hielden in het eerste kwartaal van 2022 nog hun hand op voor steun. Overigens staan restaurants en taxibedrijven nagenoeg bij elke TVL-periode in de top 3 van aanvragers.

Ondernemers konden de TVL-steun voor het eerste kwartaal 2022 tot donderdag 31 maart 17:00 uur aanvragen. Om in aanmerking te komen gold een omzetdrempel van 30%, dat wil zeggen dat een ondernemer minimaal 30% omzetverlies moet hebben geleden ten opzichte van de referentieperiode eerste kwartaal 2019 of eerste kwartaal 2020. Als ze in aanmerking komen, dan krijgen ze 100% van hun vaste lasten vergoed met een maximum van €550.000 voor mkb-ondernemingen. Voor grotere bedrijven is dat maximum €600.000. Verder geldt voor een onderneming of groep verbonden ondernemingen nog een limiet van €2,3 miljoen aan TVL-steun tijdens de hele coronaperiode.