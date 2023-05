Extra feestdag kroning Charles zet rem op Britse economie: ’Alleen feestje horeca’

Volgens economen gepolst door persbureau Bloomberg zou het Britse bbp in mei tot 0,7 procent kunnen dalen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de economie in het tweede kwartaal een krimp zal laten zien. Volgens ING-econoom James Smith is de tijdelijke vertraging als gevolg van de extra vrije dag een belangrijke reden „waarom het totale bbp in het tweede kwartaal negatief zal uitvallen.”

Het zal de tweede keer in een jaar tijd zijn dat koninklijke evenementen de Britse groei drukken. De ervaring in 2022, met extra vrije dagen in juni en september, suggereert volgens Smith wel dat de impact „minder uitgesproken is geworden dan in voorgaande jaren.”

"Klap van verloren extra werkdag"

Zo daalde het bbp in het derde kwartaal van 2022 slechts met 0,1 procent, na een extra vrije dag rond de begrafenis van koningin Elizabeth in september. Dat evenement zorgde ervoor dat de meeste winkels en horecazaken een groot deel van de dag gesloten waren.

Econoom Sanjay Raja van Deutsche Bank verwacht dat de extra feestdag in mei het bbp met 0,5 procent zal verminderen, wat zal bijdragen aan een kleine productiedaling in het tweede kwartaal. „Terwijl sectoren zoals horeca en vrije tijd het waarschijnlijk goed zullen doen, zullen andere een klap zien van de extra verloren werkdag”, aldus Raja. Een daling van de productie als gevolg van een extra vrije dag wordt echter meestal gevolgd door een snel herstel de maand erna.

Dat koninklijke evenementen een kleinere impact op de economie lijken te hebben dan in het verleden, komt volgens ING-econoom Smith mogelijk doordat de sluiting van winkelstraten minder gevolgen heeft. Zo wordt er meer online gewinkeld en blijven meer fysieke winkels open dan in het verleden. Ook de impact op de productie is afgenomen.

Tijdens het gouden jubileum van koningin Elizabeth in juni 2002 daalde het bbp die maand met 2,2 procent. In juni 2012 nam de productie met 1,4 procent af vanwege de viering van haar diamanten jubileum en in juni 2022 was bij haar platina jubileum sprake van een daling van slechts 0,7 procent. Ook in september vorig jaar, de maand van de begrafenis van de koningin, daalde het bbp met 0,7 procent.