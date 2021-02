’Corona heeft NXP ook goeds gebracht’

NXP-chips zitten onder meer in auto’s. Ⓒ AP

Amsterdam - Het jaar 2020 is voor chipmaker NXP is een jaar met twee gezichten geweest, waarin belangrijke markten in de eerste zes maanden volledig stilvielen, om in de tweede helft weer op te veren. Aan het eind van het jaar bleef een omzet over van $8,6 miljard, wat neerkwam op een daling met 3%. Jean Schreurs, sinds eind 2020 topman van NXP in Nederland, benadrukt de profijt die zijn bedrijf heeft gehad van de coronacrisis.