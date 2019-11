Economie groeit, ’nog lang geen recessie in zicht’

Op jaarbasis komt de groei uit op 1,9%.

,,De groei is vooral te danken aan de consumptie van huishoudens en de overheid. We zitten misschien in iets rustiger vaarwater, maar er is nog steeds sprake van een redelijke groei. Het is in ieder geval niet zo dat er een recessie aankomt. Daar is geen sprake van”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Huishoudens hebben afgelopen kwartaal 1,6% meer besteed dan in de drie maanden daarvoor. Zij gaven vooral meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie, elektrische apparaten, woninginrichting, drank en tabak. ,,De arbeidsmarkt doet het goed, meer mensen hebben een baan, waardoor de bestedingen toenemen”, aldus Van Mulligen.

De investeringen in vaste activa zijn met 7,4% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Er werd vooral geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines.

De Nederlandse economie heeft ook nauwelijks last van de vertraging in onder meer Duitsland en de rest van Europa. ,,In Duitsland is over de afgelopen twee kwartalen sprake van een nulgroei, maar onze economie is minder afhankelijk van onze oosterburen”, zegt Van Mulligen.

De hoofdeconoom geeft verder aan dat het economisch beeld iets is afgezwakt, maar nog altijd ver boven het langjarige gemiddelde ligt. ,,Bovendien is het merendeel van de ondernemers positief over de economie.”