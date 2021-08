Detacheerders en uitzenders zien toename van vraag naar personeel

Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) worden er weer meer opdrachten vergeven dan in dezelfde periode vorig jaar. En volgens laatste cijfers van de brancheorganisatie voor uitzendorganisaties ABU is er ook beduidend meer werk voor uitzendkrachten.

Door de coronapandemie was er vorig jaar terughoudendheid bij opdrachtgevers, maar dat tij keert volgens de VvDN nu. De laatste maanden zijn „behoorlijk” wat opdrachtgevers gestart met het zoeken naar medewerkers. De komende kwartalen zal daarom de werkgelegenheid bij detacheerders toenemen, verwacht bestuurder Fred Boevé. Ook is er momenteel een forse toename in het aantal detacheringsbureaus. „De omzet zal verdeeld moeten worden over meerdere partijen”, zegt Boevé.

De omzet van detacheringsorganisaties steeg licht in de maanden april, mei en juni met 1,4 procent in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. De omzet steeg met name in de zorg en de medische sector door vraag vanuit de overheid door de pandemie. De VvDN verwacht dat de komende maanden ook andere sectoren zich verder herstellen.

Vaste dienst

Het aantal mensen dat in vaste dienst is bij de detacheerders maar geen opdrachten heeft daalde verder, met ruim de helft naar bijna 4 procent. Het afgelopen halfjaar is de productiviteit weer flink gestegen, aldus de VvDN. Ook de omzet uit zzp-opdrachten steeg fors. Dat kwam door de stijgende vraag naar specialisten, gecombineerd met een groeiend aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt.

In de uitzendbranche namen het aantal uren en de omzet recent ook al toe. Daarvoor keek de ABU naar de periode die liep van 21 juni tot en met 18 juli. Er werd een kwart meer uren gedraaid en de omzet steeg met 28 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De administratieve sector liet de sterkste toename zien, gevolgd door de technische sector en de industrie.