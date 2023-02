Schiphol legt zich neer bij krimp luchthaven: ’Pijnlijk maar aanvaardbaar’

In de brief staat dat bij Schiphol zo snel mogelijk gestart moet worden met een nieuw Luchthavenverkeersbesluit ’met daarin harde milieugrenzen’. Tot die tijd moet het besluit van Schiphol om minder vluchten te declareren de onzekerheid wegnemen.

„Schiphol verbindt Nederland met de wereld. Dat is van ongelooflijke waarde voor onze welvaart en ons welzijn. Tegelijkertijd beseffen we dat luchtvaart ook invloed heeft op luchtkwaliteit, geluidsbelasting en klimaat”, schrijft de directie. Een nieuw besluit moet daarom duidelijke grenzen aangeven. „Milieugrenzen waarmee het voor de luchtvaartsector duidelijk is wat wel en niet kan. En waar ook ruimte is voor beloning binnen deze grenzen, wanneer luchtvaart bewezen stiller en schoner is.”

Met die milieugrenzen zou het aantal toegestane vluchten eventueel weer omhoog kunnen, aldus Schiphol. De huidige koers is dus geen ’gewenst einddoel’. „De voorgestelde beperking van het volume is voor de luchtvaartmaatschappijen een pijnlijke ingreep, maar voor Schiphol aanvaardbaar.”

Brussel

Minister Harbers krijgt van Schiphol echter voorlopig niet volledig zijn zin. Tot na de zomer van 2024 wil de directie met interim-CEO Ruud Sondag aan het roer vasthouden aan de 460.000. Harbers wil uiteindelijk naar 440.000 vluchten. In een interview met De Volkskrant geeft Sondag aan daar voorlopig niet aan te willen, mede omdat Brussel nog een ei moet leggen over die krimp.

De krimp werd vorig jaar zomer door Harbers aangekondigd en heeft te maken met de overschrijding van geluidsnormen. Inmiddels is daar in de hele discussie een wolk aan milieu- en gezondheidsvraagstukken bijgekomen. Desondanks staat de mogelijkheid voor 500.000 vluchten nog op papier.

In de reis- en luchtvaartsector wordt al maanden met afgrijzen geconstateerd dat de krimp onafwendbaar lijkt. Het kabinet lijkt doof voor alternatieven en de verwachting was al dat Schiphol zich deels of volledig zou schikken in de ingeslagen koers. „Ik maak me ernstig zorgen dat het gewoon doorgaat, als je het politieke landschap ziet”, zegt ANVR-voorman Frank Oostdam over de koers richting de 440.000 vluchten. „Het lijkt op krimp om de krimp.”

Krimptunnel

„Het krimpplan lijkt op blinde partijpolitiek”,vult Marnix Fruitema, de voorman van luchtvaartkoepel Barin aan. „De minister heeft zich nu vastgebeten in de krimptunnel en tegelijkertijd laat men zich ook leiden door het stikstofdossier. Men zoekt naast de landbouw andere slachtoffers, terwijl de uitstoot van de luchtvaart vrij laag is. Deze selectieve verontwaardiging doet meer kwaad dan goed. Ook isoleert Nederland zich steeds verder van andere landen.”

Hij lepelt desgevraagd een waslijst aan mogelijke maatregelen op die krimp kunnen voorkomen. „Naast een stillere vloot kun je denken aan de inzet van alternatieve brandstoffen en meer geluidsisolatie. Daar wordt allemaal aan voorbijgegaan.”

Ook de ANVR staat alternatieven voor. Volgens Oostdam zou voor een definitieve klap op de krimp eerst gekeken moeten worden naar snellere verduurzaming. „Door bijvoorbeeld duurzamere vliegtuigen extra te bevoordelen op Schiphol.”

Stillere vliegtuigen

KLM ziet de krimp als iets totaal onnodigs. De luchtvaartmaatschappij die op Schiphol veruit de grootste speler is, investeert allereerst miljarden in stillere vliegtuigen. Verder wijst een woordvoerder op een mogelijke verplaatsing van ’kleine luchtvaart’, de privéjets en helikopters. „Deze hebben een geluidsimpact van 20% tot 25% op het aantal ernstig gehinderden. Het zou helpen bij het reduceren van geluid als dit type verkeer van Schiphol zou vertrekken”, aldus KLM.

Anderzijds, zegt Oostdam, is 500.000 vluchten ook maar een papieren getal. „Vliegen wordt duurder. Ook dit jaar komen we niet in de buurt van die 500.000.” Als die trend doorzet, hoef je volgens Oostdam niet te tornen aan het getal om toch tot minder bewegingen te komen. En daarmee imagoschade te voorkomen. „De term krimp doet afbreuk aan het vestigingsklimaat. Die term en het dwangmatige plan moeten van tafel.”