Echtscheiding vaker buiten rechter om

De rechter doet nog in slechts 6% van de scheidingen uitspraak, blijkt uit onderzoek van bureau Kantar. Negen jaar geleden was dat nog 31%.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS). Bijna een derde van de ondervraagden zegt de scheiding zonder hulp van andere partijen geregeld te hebben. In zes op de tien gevallen kwam er een advocaat en/of mediator aan te pas.

Vechtscheiding

Volgens Saskia Braun van de vFAS zijn ouders zich bewuster geworden van de geestelijke schade die kinderen ondervinden van vechtscheidingen, met als gevolg minder rechtszaken. „Er is veel aandacht voor gekomen in de media, onder meer dankzij rapporten van de Kinderombudsman”, aldus Braun. „Mensen beseffen nu beter dat ze als partners uit elkaar gaan, maar niet als ouders. Ze willen meer investeren in de relatie na een scheiding.”

Een andere uitkomst van het rapport is dat bij kinderen vaker wordt gekozen voor co-ouderschap (34%). In 2011 was dat nog 25%. Onder vrouwen zijn wel minder voorstanders van het fenomeen co-ouderschap dan onder mannen: 40% tegenoven 60%.

De grootste zorg bij de scheiding is de huisvesting (40%), nog meer dan de geestelijke schade voor de kinderen (35%).

Corona

De vraag is nog of de coronacrisis tot extra scheidingen gaat leiden. In de eerste maanden was er juist een daling, bleek uit een peiling van vFas in juni onder 300 leden. „We weten niet precies hoe het er nu voor staat”, zegt Braun. „Ik merk wel dat het wat aantrekt, maar het is moeilijk om vast te stellen of dat komt doordat de vakantie is afgelopen. In september heb je altijd een piek.”