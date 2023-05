Discriminatie: zwarte vrouw krijgt $11 miljoen na ontslag bij luxe sportschool

Onder meer de New York Times bericht over de ontslagzaak van Röbynn Europe, die werd bijgestaan door een feministische advocatenfirma. De zaak diende bij een rechtbank op Manhattan.

Ze had in 2018-2019 zo’n tien maanden gewerkt voor Equinox, een luxe sportschoolketen. Daar was Europe manager geweest van personal trainers. Equinox wilde Europe ontslaan omdat zij in tien maanden zo’n 47 keer te laat op haar werk was aangekomen.

Europe ontkende het te laat komen niet bij de rechter, al zegt zij wel dat veel andere collega’s ook vaak te laat waren, wat voor hen niet zulke ernstige consequenties had. Ze vecht het ontslag aan. Haar voornaamste reden is dat zij in haar periode bij het bedrijf veelvuldig te maken kreeg met racisme en seksisme. Zo werkte de sportschool mee toen een klant specifiek ’een witte trainer’ verzocht.

Vrouw versieren

Een van de mannen die zij moest managen, een witte man van middelbare leeftijd, zou haar autoriteit niet hebben geaccepteerd. Hij maakte continu seksistische grappen over vrouwen van kleur, noemde andere niet-witte collega’s lui of autistisch en fantaseerde erover om hen te laten ontslaan, verklaart Europe. Ook zou de man van haar verwachten dat zij hem zou helpen bij het versieren van een jonge zwarte vrouw. Europe’s klachten hierover werden genegeerd.

Door alle stress van het werken bij Equinox zou Europe’s eetstoornis boulimia veel erger zijn geworden, geeft zij aan. Op een gegeven moment moest zij zelfs hulp zoeken in een kliniek.

Vijandelijke werkomgeving?

De advocaten van de sportschoolketen ontkenden niet dat de vrouw moest omgaan met seksistische en discriminerende opmerkingen van haar ondergeschikte, maar vonden dit niet ernstig genoeg om te kunnen spreken van een vijandige werkomgeving.

De jury - vijf vrouwen en drie mannen, van wie de meesten wit, aldus de NY Times - dacht daar echter anders over. Europe kreeg $10 miljoen toegekend als ’punitive damages’, - een boete die het bedrijf moet aanzetten het in de toekomst beter te doen - plus $1,25 miljoen voor de stress die erbij kwam kijken.

Het fitnessbedrijf heeft laten weten het sterk oneens te zijn met het vonnis, dat zij een bedrijf zijn waar discriminatie absoluut niet is toegestaan, en zegt in hoger beroep te gaan.