Tienduizenden reizigers de dupe door vliegtuigtekort Transavia

De vakantievlieger huurt voor de zomer altijd vijf extra vliegtuigen in, dit jaar van het Roemeense Blueair. Maar de KLM-dochter kan ze nog niet gebruiken. „De vliegtuigen staan al klaar op Schiphol-Oost, maar we hebben vertraging met de papierwinkel die dat met zich meebrengt en er zijn logistieke problemen met onderdelen. We hebben vijf procent van het aantal vluchten moeten annuleren. Dat vinden we erg vervelend. Voor 85% van de passagiers hebben we een alternatief aangeboden, een andere vlucht”, zegt een woordvoerder van Transavia. In totaal gaat het om 50.000 passagiers, waarvan voor 5000 reizigers uiteindelijk geen alternatief is gevonden, zo melden ingewijden.

Meerdere reizigers melden boos gedupeerd te zijn door de problemen bij de vakantievlieger. Ook Marga van der Vlugt kwam in de knel door de problemen bij de groengekleurde airline. Ze reageert vanuit Benidorm. „Op 4 april zijn we vertrokken naar mijn vakantieadres vanaf Schiphol. Daags ervoor kregen we een mail dat de terugvlucht op Eindhoven zou plaatsvinden.”

Van der Vlugt ging bellen en mailen, maar kwam niet verder. „Er is geen bus die ons naar Schiphol zou moeten brengen. We moeten maar zien hoe wij als zeventigers in de nacht weer op Schiphol komen.”

Extra zorg

Voor reisbedrijven zijn de problemen bij Transavia een extra zorg. Zij maken gebruik van de vluchten van de vakantievlieger om mensen van en naar hun bestemming te brengen. Niet zelden hangt er dan een rondreis van de vlucht af, en bijna altijd een hotelreservering. Het kost touroperators veel moeite om alle gekoppelde boekingen aan te passen als Transavia annuleert of verplaatst.

„Ook van onze klanten zijn vluchten geannuleerd of gewijzigd”, zegt directeur Coby van Dongen van De Jong Intra Vakanties. Transavia of De Jong Intra zelf konden in vrijwel alle gevallen een alternatief vinden. Ook bij PrijsVrij konden de meeste klanten omgeboekt worden. Dat was vervelend, zegt directeur Marc van Deursen, maar niet onoverkomelijk.

Transavia zegt dat er geen relatie is met de problemen die luchtvaartmaatschappij KLM heeft met diens vloot. Daar staan momenteel vijf Embraer-vliegtuigen aan de grond als gevolg van motorproblemen.

’Slikken, geld terug of omboeken’

Mensen die echter zelf een boeking hebben gedaan, kwamen wél in de knel, bewijst het relaas van mevrouw Van Zanten uit Noordwijk. Nadat eerder dit jaar al een vlucht terug uit Athene werd geschrapt, kwamen zij en haar man nu in de knel toen zij een lang weekend naar Elba wilden. „Aankomend weekend zouden we vliegen. Op zondag een ticket naar Pisa, daar een huurauto, een bootovertocht en daarna een goed hotel aan zee. Dat was nog betaalbaar, want het is nog voorseizoen.”

Zaterdag werkt het stel nog. Dus toen Transavia mailde dat ze een dag eerder zouden vliegen, ging het mis. „Dat kan niet. Bovendien zouden we op extra kosten worden gejaagd voor een dag huurauto en hotel. We kregen de keuze: slikken, geld terug of omboeken.”

Het werd omboeken. Achteraf bezien een duur grapje. „Naar juli. Eerder kon niet. Maar dan accepteert het hotel alleen boekingen voor minimaal een week. De huurauto is duurder, want het is hoogseizoen. En we moeten nog maar wachten of er op de boot plek is. Al met al geen beste beurt voor Transavia.”