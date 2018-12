Verdeeld beeld Wall Street in middaghandel

Ⓒ AFP

New York - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag halverwege de handel een verdeeld beeld zien. Grote industriële fondsen stonden onder druk. Technologiebeurs Nasdaq koerste nog wel in het groen. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws en kauwden nog wat na op het beter dan verwachte banenrapport van de Amerikaanse overheid van vrijdag.