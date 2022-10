Miljoenenboete Apple in Brazilië om verkoop iPhone zonder oplader

Vorige maand bepaalde de overheid van het het Zuid-Amerikaanse land dat het Amerikaanse bedrijf zonder de oplader een incompleet product levert en dat aankopen van de iPhone 12 en nieuwere modellen daarom moeten worden ontbonden. Apple werd toen gesommeerd een boete van omgerekend 2,4 miljoen euro te betalen, die losstaat van de strafsom die donderdag werd bepaald.

Adapter

Bij de introductie van de iPhone 12 stopte Apple twee jaar geleden met het meeleveren van een adapter. Volgens Apple hadden zoveel mensen al een lader dat het beter voor het milieu was om geen adapter meer in het doosje te stoppen. De Braziliaanse autoriteiten verwierpen dat argument en stelden dat er geen bewijs is dat het meeleveren van een telefoonlader slechter voor het milieu is.