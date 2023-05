Premium Het beste van De Telegraaf

Na bitcoinfraudes en luchtbellen: zo wordt cryptoklant beter beschermd

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Cryptomarkt kent volgens toezichthouders veel lucht en manipulatie, Europa grijpt in om consument te beschermen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Dik twee miljoen Nederlanders bezitten al cryptomunten. Maar op de aan- en verkopen is nauwelijks toezicht. Na grote financiële drama’s voor consumenten door fraude, manipulatie en extreme koersdalingen grijpt Europa in. Nieuwe regels met boetes zullen volgens experts de cryptoplatforms tuchtigen en de consumenten beschermen. „Dit is goed voor particuliere beleggers.”