De Bijenkorf dicht om corona: toch loonsverhoging personeel

Medewerkers van de Bijenkorf in de laagste functiegroepen krijgen per 1 juli 2020 en per 1 juli 2021 een salarisverhoging van 3 procent. De medewerkers in de hogere functiegroepen krijgen die data een loonsverhoging die varieert van 1,5 tot 5,5 procent. In de cao zijn ook afspraken gemaakt rond werkgroepen over roosters en salarisschalen.

De onderneming noemt het „best onwerkelijk” dat het akkoord is bereikt in een periode dat de winkels dicht zijn. Vanwege het coronavirus heeft de Bijenkorf de winkels deze week tot nader order gesloten.

De Bijenkorf heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg. Bij het bedrijf werken in totaal 3000 mensen.