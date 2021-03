Zeeuwse Warren Buffett doet mee in spac-hype

Premium Ondernemen

KVK balanceert tussen privacy en transparantie

Het handelsregister bestaat op 15 maart 100 jaar. Weten met wie je zaken doet, was in 1921 de drijfveer achter de instelling van het register en dat is het nog steeds. De keerzijde is dat gegevens ook opgevraagd kunnen worden voor commerciële doeleinden en bedreigingen. „We zitten in een spagaat tus...