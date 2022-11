Nederland laat belang in Air France KLM weer verwateren

Air France KLM heeft het kabinet gevraagd om in te schrijven op de lening, maar het kabinet heeft besloten om deze ronde aan zich voorbij te laten gaan. „De deelname in de lening is niet nodig om de Nederlandse publieke belangen te borgen”, zegt Kaag. Als de lening wordt omgezet in aandelen verwatert het belang van Nederland van 9,34% naar 8,66%, aldus de minister. Volgens Kaag verandert de informatiepositie door deze stap niet. „Daarbij is het nog lang niet zeker of de conversieprijs wordt behaald, waardoor er geen verandering zou optreden in de aandeelhoudersverhoudingen.” Begin dit jaar meldden ingewijden aan De Telegraaf dat een belang van 10% noodzakelijk is om serieus genomen te te worden als aandeelhouder.

Belastinggeld

De stap van Nederland is opmerkelijk, omdat Kaag eerder dit jaar nog wel €220 miljoen aan belastinggeld uitgaf aan nieuwe aandelen Air France KLM. Dit nadat het kabinet twee eerdere momenten had laten gaan om mee te doen aan het ophalen van nieuw geld.

Nederland werd in 2019 aandeelhouder om het belang van KLM in de Parijs beter te kunnen bedienen. Toenmalig minister Hoekstra (Financiën) kocht op de markt voor €750 miljoen aandelen Air France KLM, waarmee hij de tweede aandeelhouder werd met 14%. Frankrijk, de grootste aandeelhouder, was woest over deze ’overval’ en liet Hoekstra geen centimeter ruimte. Ook de begeerde extra bestuurszetels kwamen er niet. „Feit blijft dat van de oorspronkelijke ambities van Hoekstra niets is waargemaakt”, zegt voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie. „Meer zeggenschap in de holding is nog steeds niet gerealiseerd.” Vervolgens brak de coronapandemie uit, waardoor het luchtvaartconcern langs de rand van de afgrond ging. Door alle steun en leningen van Frankrijk, werd die met 29% de dominante aandeelhouder. De Franse staat doet niet mee aan de converteerbare obligatie, maar blijft oppermachtig.

Negatief vermogen

Air France KLM worstelt met een negatief eigen vermogen als gevolg van de coronacrisis. Dat moet positief worden, onder meer vanuit de kosten van financiering en de Franse wet. De nieuwe converteerbare obligatie verandert weinig aan de hoogte van het negatief eigen vermogen. Aan het eind van het derde kwartaal stond de teller op €3,3 miljard negatief. KLM hoopt dit jaar wel weer te eindigen met een zeer bescheiden positief eigen vermogen, als gevolg van betere resultaten, zo zei financieel topman Erik Swelheim eerder tegen De Telegraaf.

Het kabinet heeft zich in het afgelopen halfjaar ontpopt als een activistisch aandeelhouder door de voorgenomen krimp van Schiphol. Die zal luchtvaartmaatschappij KLM, en daardoor de hele luchtvaartcombinatie, financieel hard raken. KLM’s topvrouw Marjan Rintel stelde eerder dat de krimp ten koste zal gaan van zeker dertig bestemmingen en zal KLM raken in het verdien- en investeringsvermogen in de toekomst. Kaag zei in mei dat de participatie in de emissie belangrijk was vanwege een ’gelijkwaardige’ ontwikkeling van Schiphol en de luchthaven van Parijs, terwijl stiekem achter de schermen werd gewerkt aan het krimpplan. Air France KLM vindt nu dat Nederland met de krimp daar een streep door zet. Afspraken daarover zijn in 2003 gemaakt bij de overname van KLM in 2003.