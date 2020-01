Inktloze printtechnologie naar Spanje

Het in 2016 opgerichte Inkless wilde met zijn inktloze printtechnologie de markt opschudden. Van der Veen: „We zijn dit bedrijf gestart met het doel om zelf een belangrijke speler in de printmarkt te worden. Tijdens de ontwikkeling van de technologie ontdekten we echter dat het als start-up vrij lastig is om de technologie naar de markt te brengen zonder de hulp van gevestigde spelers. We geloven dat onder de paraplu van Macsa de technologie een betere kans krijgt om daadwerkelijk op de markt geïntroduceerd te worden.”

De technologie van Inkless brandt met hulp van laserstralen kleine puntjes in papier en is het meest geschikt voor het printen van streepjescodes en houdbaarheidsdata en productcodes op dozen en labels. Macsa is een grote speler in printoplossingen met gebruik van laser voor verpakkingsmateriaal.

Het is nog niet bekend of Van der Veen en zijn team een rol krijgen binnen Macsa.