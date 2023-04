Premium Het beste van De Telegraaf

Aardappelverwerker gaat ook eiwitten halen uit veldboon en erwt

Wang Wenju presenteert een 'ei' gemaakt van aardappel. Achter hem kijkt innovatiedirecteur Gerard ten Bolscher mee. Ⓒ FOTO JOS SCHUURMAN

Groningen - Als we in de toekomst minder vlees moeten eten, moeten we de eiwitten ergens anders vandaan halen. Boerencoöperatie Avebe haalt al ruim honderd jaar zetmeel en eiwit uit aardappelen. Maar het gaat zich nu ook op andere gewassen richten, denk aan de veldboon of erwt, om de plantaardige productie te versnellen.