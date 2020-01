’10% verkochte auto’s dit jaar elektrisch’

De vraag naar elektrische auto’s blijft dit jaar toenemen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het afgelopen jaar zijn er in totaal 446.114 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 0,6 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. Zij merken op dat er in de laatste maand van het jaar grote aantallen vooral elektrische auto’s werden afgeleverd. Die gingen vooral naar de zakelijke markt, om nog te kunnen profiteren van de lagere bijtelling.