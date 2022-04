Slimme lampjes op de NPEX

Het bedrijf wil €2 miljoen ophalen, nadat het eerder al voor €3,5 miljoen obligaties uitgaf via de mkb-beurs. Vorig jaar verkocht het bedrijf voor zo’n €5,7 miljoen aan slimme peertjes, complete armaturen, buitenverlichting en accessoires. Dat leverde een bedrijfsresultaat van krap een half miljoen euro op.

Recente financieringen gingen volgens ceo Jeroen Dalderop via bankleningen, omdat zijn bedrijf toen vooral werkkapitaal nodig had. Nu het bedrijf wil investeren in uitbreiding, is de plaatsing van aandelencertificaten volgens hem een geschikter middel.

Online-verkoop

Momenteel verkoop Innr zijn spullen praktisch alleen via online-kanalen, waarvan meer dan 90% in het buitenland. „Duitsland is onze grootste markt en de Verenigde Staten wordt voor ons steeds belangrijker”, vertelt Dalderop, die in de toekomst misschien weer de fysieke winkels denkt op te zoeken. „Maar dat zal vooral als showcase zijn.”

De markt voor verlichting verschuift volgens Dalderop steeds meer van losse peertjes naar volledige armaturen met geïntegreerde ledverlichting, nu de lichtelementen veel langer meegaan.