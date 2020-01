Deliveroo krijgt noodlening van Amazon

Amazon stak in mei 575 miljoen dollar in Deliveroo. Die investering hangt nog in de lucht toen de Competition and Markets Authority (CMA) besloot een onderzoek in te stellen. De Britse toezichthouder meent dat het risico bestaat dat de concurrentie afneemt op zowel het gebied van bezorging van maaltijden door restaurants als het bezorgen van boodschappen in opdracht van supermarkten.

De lening van Amazon wordt volgens de ingewijden omgezet in aandelen als de investering door de CMA wordt goedgekeurd.