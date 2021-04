ASML, Heineken en AF KLM smaakmakers in groene AEX

De AEX staat om elf uur 0,9% hoger op 706,7 punten. De index sloot dinsdag met 1,7% teruggang, net boven 700 punten.

De AMX zakt 0,3% tot 1027,71 punten.

Elders in Europa staan de Britse FTSE, de Duitse DAX en Franse CAC-40 op respectievelijk 0,4%, 0,2% en 0,5% in de plus.

In Azië staan beurzen lager. De Nikkei verliest 2%, mede op zorgen over het zich opnieuw verspreidende coronavirus, dat nu vooral India hard raakt met 295.000 besmettingen met 2000 doden op een enkele dag. De Hangseng raakt 1,6% kwijt.

Op Wall Street noteren de futures voor opening van de beurzen om half vier licht in het rood. Dinsdag sloot de Dow Jones-index voor de tweede dag op rij met verlies.

Brent-olie daalt tot $66 per vat (-0,3%). Door meer vraag naar olie en gas zullen prijzen stijgen, stelt energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro vandaag in een nieuw marktonderzoek. De prijs van Brent zal door het grote aanbod van oliekartel OPEC en partners eind dit jaar evenwel naar $60 gaan, en volgend jaar op $65 komen, stelt Van Cleef.

ASML vergroot orders

Chipmachinemaker ASML (+5,4%) kwam boven zijn eigen verwachtingen uit. Het meldt een hogere omzet, marge en orders over het eerste kwartaal. De marktleider in nieuwe EUV-chipmachines profiteert van klanten die met een chiptekort in de markt een inhaalslag proberen te maken. Dit jaar staat het aandeel al op 35% hoger.

Sectorgenoot ASMI wint 3,5% op zijn dinsdag nabeurs gemelde kwartaalresultaten.

Bekijk ook: Orders uit chipsector stromen binnen bij ASMI

Degroof Petercam verwacht nu, bij al een koopadvies, nog meer omzet: het verhoogt het koersdoel naar €270, komend van €248.

Kempen prijst zijn resultaten en de outlook. De analist zit al langer boven de marktconsensus, toch kan ASMI zijn jaarverwachting opnieuw overtreffen.

Onderin de index noteert maaltijdenverstrekker Just Eat Takeaway met 3,4% verlies.

Shell gaat in herstel na de forse daling gisteren en winst 1,9%.

Ook ING (+1,9%), Aegon en ASR worden bij de financiële instellingen weer opgepikt.

Uitzender Randstad zakt 1,5% op zijn kwartaalresultaten. Het troeft de consensus van analisten af. Jefferies reageerde echter negatief, de omzet en het operationeel resultaat blijven achter bij zijn verwachtingen terwijl sectorgenoten Hays, Page en Manpower in zijn ogen solide presteren.

Chemie- en verfconcern AkzoNobel (-1,7%) rapporteert 16% kwartaalgroei over het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. Ook de winst liep op.

Vopak verliest

In de Midkap leidt Air France KLM op 3,5% koerwinst. Roestvaststaalmaker Aperam wint 2,2%.

Tankopslagbedrijf Vopak stelt beleggers teleur na zijn kwartaalresultaten (-4,4%). Volgens Jefferies blijven prestaties achter, vooral de ebitda, deels door de Texaanse winterstorm. Degroof Petercam verhoogt juist het koersdoel met een tientje tot €52, ondanks tegenvallers in het eerste kwartaal. Het behoudt zijn koopadvies.

Flow Traders zakt 4,7% weg. Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van €37,86 naar €48 bij een koopadvies.

Fitnessketen Basic-Fit daalt 2,4%.

ABN Amro stijgt 1,3%. Deutsche Bank geeft de belaagde bank een koersdoelverhoging van €7 naar €10, bij een houden-advies. De bank verdedigt vandaag tijdens zijn aandeelhoudersvergadering de schikking met het Openbaar Ministerie voor €480 miljoen na strafrechtelijk onderzoek wegens gaten in de anti-witwascontroles door de bank. Het OM doet nog onderzoek naar individuele bestuurders zoals oud-topman Gerrit Zalm en voormalig directielid Chris Vogelzang.

Logistiek vastgoedfonds WDP (-1,3%) meldt in de kwartaalcijfers een winststijging. Het bevestigt zijn dividend op €1,07.

