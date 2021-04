Futures: AEX naar verlies, ASML verrast

De AEX sloot dinsdag met 1,7% teruggang, net boven 700 punten.

Ook in Azië staan beurzen lager. De Nikkei verliest 1,8% op zorgen over het zich opnieuw verspreidende coronavirus, dat nu vooral India hard raakt met 295.000 besmettingen met 2000 doden op een dag. In Shanghai zakt de beurs 0,2%, de Shenzhen daalt 0,7%, de Hangseng raakt 1,7% kwijt.

Op Wall Street noteren de futures voor opening van de beurzen om half vier in het rood, met 0,7% daling voor de Dow Jones-index.

Brent-olie daalt tot $66 per vat (-0,3%). Door meer vraag naar olie en gas zullen prijzen stijgen, stelt energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro in zijn nieuwste energiemonitor. De prijs van Brent zal door het grote aanbod van oliekartel OPEC en partners eind dit jaar naar $60 gaan, en volgend jaar op $65 komen.

ASML vergroot orders

Chipmachinemaker ASML meldde een hogere omzet, marge en orders over het eerste kwartaal. Het profiteert van klanten die met een chiptekort uit de markt een inhaalslag maken.

ABN Amro verdedigt vandaag tijdens zijn aandeelhoudersvergadering de schikking met het Openbaar Ministerie voor €480 miljoen na strafrechtelijk onderzoek wegens gaten in de anti-witwascontroles door de bank. Het OM doet nog onderzoek naar individuele bestuurders zoals oud-topman Gerrit Zalm en voormalig directielid Chris Vogelzang.

Chemie- en verfconcern AkzoNobel rapporteert 16% kwartaalgroei over het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. Ook de winst liep op.

Logistiek vastgoedfonds WDP meldt in de kwartaalcijfers een winststijging. Het bevestigt zijn dividend op €1,07.

