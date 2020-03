Consumentenbond: VW moet uitbetalen in zaak sjoemeldiesels

Volkswagen plaatste software in zijn auto’s om uitstootgegevens te manipuleren. Die software was niet toegestaan en zorgde ervoor dat de auto’s ’schoner’ leken dan ze in werkelijkheid zijn.

„Het heeft al lang geduurd”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond. Omdat de „kleine, Nederlandse Consumentenbond” nu een samenwerking is aangegaan met de internationale organisatie ’Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting’, die ook opkomt voor de belangen van consumenten, is het volgens haar nu het juiste moment om Volkswagen toch maar voor het blok te zetten.

Daarbij komt ook nog dat Duitse gedupeerden in totaal €830 miljoen hebben ontvangen van Volkswagen, werd op 28 februari van dit jaar bekend. „In Nederland en andere Europese landen hebben de gedupeerden nog geen cent gezien”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.