Hard gelag papierfabriek Sappi in Maastricht: streep door verkoop

Door Peter Heesen

Witte 'Blekerijgebouw' van papierfabriek Sappi Ⓒ FOTO: ANP / HH

Maastricht - - De verkoop van de papierfabriek van Sappi in Maastricht is afgeblazen. Dat meldt het bedrijf vrijdag op zijn eigen website. De toekomst van de zeshonderd werknemers is daarmee weer onzeker.