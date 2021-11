Autoverkoop keldert door leveringsproblemen

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is in oktober met bijna een kwart gedaald, vooral omdat autofabrikanten vanwege de tekorten aan computerchips te maken hebben met leveringsproblemen. Dat zorgt voor langere wachttijden voor veel nieuwe auto’s.