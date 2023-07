Opnieuw rechtszaak tegen Twitter: aanklacht uit Australië om onbetaalde rekeningen

Het in Sydney gevestigde private bedrijf Facilitate Corp heeft de rechtszaak op 29 juni ingediend vanwege contractbreuk en het verzuim van Twitter om zijn facturen te betalen. Het bedrijf verklaarde dat het van 2022 tot begin 2023 sensoren heeft geïnstalleerd in de kantoren van Twitter in Londen en Dublin, een kantoorinrichting in Singapore heeft voltooid en een kantoor in Sydney heeft ontruimd. Naast betaling van de openstaande facturen eist Facilitate ook een schadevergoeding, betaling van de juridische kosten en een rentevergoeding.

Rechtszaak

Het is niet de eerste keer dat Twitter wordt beschuldigd van het niet betalen van zijn rekeningen sinds de overname door miljardair en Tesla-topman Elon Musk vorig jaar. In mei spande een pr-bedrijf al een rechtszaak aan bij een rechtbank in New York, waarin werd beweerd dat Twitter zijn rekeningen niet had betaald.

Begin dit jaar eiste het in de Verenigde Staten gevestigde adviesbureau Innisfree M&A ongeveer 1,9 miljoen dollar van Twitter vanwege onbetaalde rekeningen, nadat het bureau Twitter had geadviseerd bij de overname door Musk. Ook The Crown Estate, een onafhankelijk bedrijf dat de vastgoedportefeuille van de Britse monarchie beheert, is in januari een gerechtelijke procedure tegen Twitter begonnen vanwege het niet betalen van de huur van het hoofdkantoor in Londen.