Corona: Action betaalt leveranciers later

Die krijgen voorlopig een maand later uitbetaald voor geleverde spullen, waarmee Action de voor nu wettelijk geldende betalingstermijn van zestig dagen overschrijdt.

Action bevestigt dat het gaat om een tijdelijke noodmaatregel, na berichtgeving daarover in het FD. De koopjeswinkel kampt met dalende verkopen in zijn vestigingen en moet de terugval in inkomsten compenseren.

’Uitzonderlijk’

Een zegsvrouw van Action spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het bedrijf hoopt op begrip van zijn leveranciers, ook omdat velen van hen volgens Action hebben meegelift op de sterke groei van Action de afgelopen jaren. Action heeft ook nauw overleg met eigenaar 3i over hoe de crisis het hoofd te bieden.

Action heeft zo’n 1600 winkels verspreid over zeven landen. Honderden winkels zijn dicht. De winkels van Action in Nederland zijn tot nader order gewoon open. Wel worden maatregelen getroffen voor de veiligheid van medewerkers en klanten.