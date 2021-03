Parkeerpiraten na 73 keer gepakt: verzekeraars voor bijna twee ton het schip in

Met telkens hetzelfde trucje wist een ’parkeerpiraat’ flink wat schade te claimen. Ⓒ ANP/HH ASR Nederland 36.55 -1.48 %

Den Bosch - Een automobilist die een parkeervak uitrijdt en daarbij een langsrijdende auto raakt, is altijd aansprakelijk voor de schade. Een echtpaar maakte het wel erg bont door zich in negen jaar maar liefst 73 keer bij verzekeraars te melden als slachtoffer. In totaal streken ze voordat ze tegen de lamp liepen bijna €180.000 op.