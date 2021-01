Zus van Elon Musk stort zich op erotiek

Haar broer Elon is met een vermogen van circa $156 miljard de op één na rijkste persoon ter wereld na Amazon-oprichter Jeff Bezos. Tosca Musk (46) dopt echter haar eigen boontjes. Zij heeft ook geen geld van Elon geleend om Passionflix te kunnen beginnen.

Goede adviezen

„Hij zou toch nee gezegd hebben. En vooral, had mijn broer me dat geld geleend, dan had ik zelf niets meer moeten bewijzen”, zegt Tosca in de Belgische zakenkrant De Tijd. De zakenvrouw heeft wel goede adviezen van haar broer gekregen. „Over hoe ik aan geld kan raken en hoe ik met investeerders moet praten.”

